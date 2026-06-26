Cremona, al via il rifacimento dei marciapiedi nel quartiere Po

Sono iniziati gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi nel quartiere Po, con una serie di opere finalizzate a migliorare la sicurezza e la fruibilità della rete pedonale. I lavori, affidati ad A.E.M., interessano diversi tratti del quartiere e prevedono la demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni ormai deteriorate.

In via Mincio gli interventi riguardano il tratto compreso tra via Serio e via Mella, dove saranno rifatti 234 metri quadrati di marciapiede, e quello tra piazza Cazzani e via Chiese, con il rifacimento di ulteriori 126 metri quadrati. Sempre in via Mincio, tra via Adda e via Oglio, è prevista la demolizione e ricostruzione di alcune porzioni, mentre in altri tratti sarà eseguita la fresatura con la posa di un nuovo tappetino di usura, per una superficie complessiva di 217 metri quadrati.

I lavori interesseranno anche via Paolucci de’ Calboli, tra via Lambro e via Serio, su entrambi i lati della strada. Qui, oltre al rifacimento di 550 metri quadrati di marciapiedi, sarà rinnovata anche la rete di raccolta delle acque meteoriche, con l’obiettivo di migliorare il deflusso e prevenire ristagni durante le precipitazioni.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle infrastrutture cittadine e punta a rendere più sicuri e accessibili i percorsi pedonali del quartiere. Questo intervento rientra nel più ampio progetto, previsto per quest’estate, di rifacimento di marciapiedi, strade e segnaletica in tutta la citta.

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