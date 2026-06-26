In fuga col monopattino insulta i carabinieri e finisce in una roggia: giovane denunciato

Scappa dai carabinieri con il monopattino: ha rimediato una denuncia per fuga pericolosa e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a una multa per svariate violazioni al codice della strada, un giovane che verso le 18:30 di ieri 25 giugno è incappato nei controlli dei Carabinieri di Castelleone.

Il giovane stava transitando in monopattino in via Edallo, quando la pattuglia in servizio lo ha notato e ha intimato l’alt. Per tutta risposta lui, con una manovra repentina, ha scartato il Carabiniere che voleva fermarlo ed è scappato verso via Bressanoro.

La pattuglia si è mossa all’inseguimento del giovane, che durante la fuga ha compiuto diverse manovre pericolose sia per i pedoni che per i veicoli. E’ stato raggiunto dai militari, ma per evitare il controllo è salito sul marciapiede lanciando nei loro confronti frasi ingiuriose e insulti.

Arrivato alla periferia del paese, ha abbandonato il monopattino ed è scappato a piedi, ma è stato inseguito dai due militari di pattuglia. Giunto alla fine di un campo si è lanciato all’interno di una roggia piena di acqua, dove è stato finalmente raggiunto e bloccato.

I militari lo hanno accompagnato in caserma di Castelleone dove è stato denunciato e sanzionato.

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