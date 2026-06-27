Manifesto pro vita, chiarimenti all’interno della maggioranza: “Nessun caso politico”

Chiarimento all’interno della maggioranza dopo la lettera firmata da alcuni esponenti di “Fare Nuova Cremona Attiva“, diffusa in seguito alla rimozione del manifesto pro-vita all’esterno dell’ospedale di Cremona da parte del sindaco Andrea Virgilio.

Giovedì sera il primo cittadino ha incontrato, nella casa di Riccardo Merli (capogruppo della lista civica in Consiglio comunale), alcuni dei firmatari che ricoprono ruoli istituzionali: la consigliera comunale Cinzia Marenzi, Enrico Manfredini (rappresentante del sindaco nella Cer), Francesco Puerari (membro del Cda di Aem) e Maria Luisa Rocca, presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi Cremona Solidale.

Durante il confronto sono state ripercorse le tappe che hanno portato alla pubblicazione della nota e, soprattutto, si è chiarito il senso profondo dell’iniziativa.

Merli ha ribadito che non c’era alcuna intenzione politica di rottura, né la volontà di mettere in discussione la tenuta della maggioranza.

Il documento, ha spiegato il capogruppo, nasceva dal bisogno di “rispondere alla nostra coscienza” e di dare voce a iscritti e simpatizzanti della lista civica, una realtà che per sua natura raccoglie sensibilità molto diverse. Proprio a causa di questa pluralità di visioni interne, ha precisato, non era stato possibile trovare una posizione unica e condivisa da tutti i componenti.

Merli ha poi ricordato che Fare Nuova Cremona Attiva è sempre stata leale negli incontri di coalizione e continuerà a sostenere convintamente il percorso amministrativo del sindaco Virgilio.

“Siamo cattolici — ha spiegato Merli — e pensavamo che questa situazione dovesse essere gestita in modo diverso. La lettera è stata solo un modo per esprimere un disagio dal punto di vista etico e dare spazio a sensibilità differenti”.

Il chiarimento interno, dunque, è arrivato. Ora l’attenzione si sposta sull’aula: lunedì sarà il sindaco Andrea Virgilio a intervenire direttamente in Consiglio comunale, rispondendo, tra le altre cose, all’interrogazione depositata sul tema dal consigliere di Fratelli d’Italia Matteo Carotti.

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