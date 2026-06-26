Le immagini del viaggio sul Po in secca: mai così basso alla fine di giugno

Le immagini di un viaggio in barca sul Po in sofferenza a causa della siccità. L’acqua addirittura è scesa sotto il livello minimo rilevato dall’idrometro del ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro e ormai da giorni è stabilmente sotto gli 8 metri dallo zero idrometrico.

Insieme a Palmiro Ardovini, appassionato del Grande Fiume, abbiamo percorso un tratto a monte e a valle, scoprendo spiaggioni e tracce di antichi manufatti che riemergono dai fondali. Non siamo ancora ai livelli minimi toccati nel 2022 ma non manca molto.

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