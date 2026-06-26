Medici di base, cessano l’attività i dottori Mohamed Elnadi e Ilaria Cavalli

Altri due medici del territorio pronti ad andare in pensione: si tratta del dottor Mohamed Elnadi, che cesserà l’attività di Medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale nei Comuni di Stagno Lombardo, Cicognolo e Pescarolo ed Uniti a partire dal 1 luglio, e della sottoressa Ilaria Cavallo, che terminerà il proprio servizio il 3 luglio.

Gli assistiti dei due medici potranno quindi effettuare la nuova scelta tra quelli disponibili. Nel mentre, per garantire la continuità assistenziale ai cittadini che, temporaneamente, non dispongono di un Medico di Medicina Generale, è attivo anche l’Ambulatorio Diurno della Casa di Comunità di Cremona (Via San Sebastiano, Edificio A).

L’Ambulatorio Diurno è un punto di riferimento per i cittadini temporaneamente senza Medico di Famiglia. Il medico presente in ambulatorio assicura le principali prestazioni di assistenza primaria, come visite mediche, prescrizioni farmacologiche, richieste di esami e certificazioni di malattia, garantendo la continuità delle cure.

COME ACCEDERE

Visite mediche e altre prestazioni. Solo su appuntamento, telefonando al numero 0372-408778 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.30.

Prescrizione di farmaci per pazienti con terapie croniche. Primo accesso su appuntamento, da prenotare telefonicamente al numero 0372 408778. Per rinnovo di prescrizioni già attive invece è possibile inviare e-mail all’indirizzo medico.cdc.cremona@asst-cremona.it.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Di persona. Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra. Via San Sebastiano 14 – Cremona. Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra).

Orari di apertura: lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

Via Mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it, indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono, precisando nome e cognome del medico scelto in via preferenziale e allegando una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

Presso qualsiasi farmacia del territorio di Ats Val Padana

Collegandosi tramite Spid o Cie al sito di Regione Lombardia: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

Info: tel. 0372 408635 – 408636, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.

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