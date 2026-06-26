Pericoloso per ex moglie e figlia: il giudice dispone gli arresti domiciliari

Un uomo con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza che ha disposto i domiciliari in sostituzione del divieto di avvicinamento alla ex moglie e alla figlia, in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti.

L’uomo era stato sottoposto alla precedente misura nel maggio scorso per tutelare la ex moglie e, in particolare, la figlia: entrambe avevano subito ripetuti maltrattamenti. Il provvedimento cautelare era stato emesso a seguito dei fatti denunciati dalla donna ai Carabinieri di Castelverde. In particolare l’ex moglie aveva denunciato percosse nei confronti della figlia avvenute nei momenti in cui l’uomo l’aveva in affidamento dome disposto dalla sentenza di divorzio.

La bambina aveva raccontato alcuni fatti alla madre e per questo all’uomo era stato imposto di non avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalle vittime e di non comunicare con loro in nessun modo.

Al contrario lui ha continuato a mantenere un comportamento ostile in particolare nei confronti della ex moglie: nei giorni scorsi aveva avvicinato alcuni parenti della donna esprimendo delle gravi minacce di morte verso di lei.

Tenuto conto della volontaria trasgressione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e avendo dimostrato di essere particolarmente aggressivo e pericoloso, il giudice ha deciso per l’aggravamento della misura, revocando la precedente misura e applicando gli arresti domiciliari in modo da limitarne la libertà di movimento.

La nuova misura restrittiva gli è stata notificata dai Carabinieri della Stazione di Castelverde.

© Riproduzione riservata