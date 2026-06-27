Cronaca
A “24minuti” Luca Romano, “l’avvocato dell’atomo”
Ospite di Simone Bacchetta nello spazio di approfondimento del weekend targato CR1
Energia nucleare, la proposta del ministro dell’ambiente Pichetto Fratin di reintrodurre l’energia atomica nel prossimo decennio 2033/2035, il nucleare di quarta generazione allo studio, vantaggi e criticità, costi e gestione scorie, insomma prospettive e scenari del ritorno al nucleare in Italia.
E’ l’argomento della puntata di stasera (sabato) di “24minuti”, alle 19:30, ospite di Simone Bacchetta, nello spazio di approfondimento del weekend targato CR1, sarà Luca Romano, fisico, divulgatore, fondatore e direttore del progetto di comunicazione “L’Avvocato dell’Atomo”, nato per combattere i pregiudizi e sfatare i falsi miti legati all’energia nucleare.
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