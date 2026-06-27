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Cronaca

A “24minuti” Luca Romano, “l’avvocato dell’atomo”

Ospite di Simone Bacchetta nello spazio di approfondimento del weekend targato CR1

Un momento della trasmissione
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Energia nucleare, la proposta del ministro dell’ambiente Pichetto Fratin di reintrodurre l’energia atomica nel prossimo decennio 2033/2035, il nucleare di quarta generazione allo studio, vantaggi e criticità, costi e gestione scorie, insomma prospettive e scenari del ritorno al nucleare in Italia.

E’ l’argomento della puntata di stasera (sabato) di “24minuti”, alle 19:30, ospite di Simone Bacchetta, nello spazio di approfondimento del weekend targato CR1, sarà Luca Romano, fisico, divulgatore, fondatore e direttore del progetto di comunicazione “L’Avvocato dell’Atomo”, nato per combattere i pregiudizi e sfatare i falsi miti legati all’energia nucleare.

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