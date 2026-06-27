Spaccio e controlli, scatta la denuncia: il Questore emette un Avviso Orale per un 32enne

La Polizia di Stato di Cremona ha denunciato un 32enne di origine marocchina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, reati contro la persona e il patrimonio, è stato individuato nell’ambito delle attività di monitoraggio della Squadra Mobile sulle dinamiche criminali presenti in città.

Gli investigatori hanno raccolto riscontri significativi sulle sue attività illecite, fino a localizzarne il domicilio nel quartiere Villetta.

Dopo alcuni servizi di osservazione mirati, la sezione Antidroga ha effettuato una perquisizione d’iniziativa, trovando una modica quantità di hashish e circa 24 grammi di marijuana, suddivisi in due buste.

Nel materiale sequestrato figurano anche un bilancino di precisione e strumenti per il confezionamento delle dosi, elementi che confermano l’attività di spaccio al dettaglio nella zona.

Il 32enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Questore di Cremona, è stato raggiunto anche da un Avviso Orale, misura di prevenzione prevista dalla normativa.

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