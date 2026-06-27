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Cronaca

Dopo qualche mese d’attesa, arrivano buone notizie: a Sospiro torna la pediatra

La dottoressa Maria Chiara Della Salda prenderà servizio a partire dal prossimo primo luglio nel polo di via Torti

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Dal 1° luglio la dottoressa Maria Chiara Della Salda inizierà la propria attività come Pediatra di Libera Scelta con ambulatorio a Sospiro, in via Torti 4/A.

I genitori che intendono scegliere la nuova pediatra dovranno effettuare la procedura attraverso le consuete modalità previste da ASST Cremona. Resta comunque possibile optare per un altro professionista tra quelli disponibili nell’ambito territoriale Cremona Est.

COME SCEGLIERE IL PEDIATRA
Di persona agli sportelli Scelta/Revoca
Ufficio Scelta/Revoca – via San Sebastiano 14, Cremona
Edificio B (prima palazzina a sinistra entrando dalla sbarra)
Orari:
• Lunedì e mercoledì: 8.30–16.30
• Martedì, giovedì e venerdì: 8.30–12.30

Via e-mail
Scrivere a: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it
Indicare: dati anagrafici, codice fiscale, recapito e-mail e telefono, nome del pediatra scelto.
Allegare: copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

In farmacia
Presso qualsiasi farmacia del territorio ATS Val Padana

Online
Accesso con SPID o CIE al sito di Regione Lombardia:
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

PER INFORMAZIONI
Tel. 0372 408635 – 408636
Dal lunedì al venerdì, 9.00–12.30
E-mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

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