Ubriaco aggredisce i Carabinieri in piazza Roma: denunciato un 24enne con precedenti

Notte movimentata in centro a Cremona, dove un 24enne con precedenti è stato denunciato dai militari della Sezione Radiomobile per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

L’intervento è scattato intorno alle 00.30 del 27 giugno, dopo una segnalazione di disturbo della quiete pubblica ai giardini di piazza Roma, dove due persone stavano litigando animatamente.

All’arrivo della pattuglia, uno dei due contendenti è apparso subito in evidente stato di alterazione alcolica. Durante il controllo, però, il giovane ha reagito con violenza: ha tentato di allontanarsi, ha strattonato i militari e ha colpito uno di loro con dei calci. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale il 24enne è stato immobilizzato.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire anche un episodio precedente: poco prima dell’arrivo dei carabinieri, il giovane aveva affrontato senza motivo una coppia seduta su una panchina, cercando lo scontro fisico con l’uomo. L’intervento tempestivo della Radiomobile ha evitato conseguenze peggiori.

Il 24enne è stato portato nella caserma di Santa Lucia, mentre il militare ferito ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, riportando lesioni guaribili in alcuni giorni.

Al termine delle procedure, il giovane è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. In base al regolamento di polizia urbana, gli è stato inoltre notificato un ordine di allontanamento da piazza Roma per 48 ore.

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