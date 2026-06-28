Alloggi per studenti universitari: Cremona oasi felice, a Milano si paga più del doppio

Quando si tratta di studiare all’Università, quella dell’alloggio è sempre una delle voci di spesa più ingombranti, sia per le famiglie con figli agli studi sia per i ragazzi lavoratori che si mantengono da soli. Trovare una sistemazione tra stanze, appartamenti o studentati incide pesantemente sul budget, eppure Cremona – ormai sempre più città universitaria – continua a rappresentare un’isola felice, sebbene mostri cifre in sana e leggera risalita.

Gli studentati convenzionati con il Comune offrono infatti soluzioni a prezzi ancora più che ragionevoli: in media a Cremona si va dai 250 ai 400 euro mensili, a seconda che si scelga una stanza singola, una condivisa o una doppia ad uso singolo, con diverse strutture sul territorio cittadino che garantiscono il servizio. Per chi ha invece esigenze temporanee e non continuative lungo l’anno, non mancano formule per singola notte a costi compresi tra i 40 e i 60 euro. In tutti questi casi, si tratta di strutture complete di servizi accessori come cucine condivise, lavatrice e connessione Wi-Fi.

Il risparmio è evidente se si guarda alla vicina Milano: all’ombra della Madonnina, secondo un’analisi appena pubblicata, per una stanza in uno studentato servono in media 840 euro al mese, praticamente più del doppio rispetto a Cremona. Ma i prezzi restano più alti anche in altre città limitrofe come Brescia e Parma, dove rispetto a Cremona si spendono in media dai 50 ai 100 euro in più al mese.

Il divario si conferma anche sul mercato privato: a Cremona si trovano stanze in appartamento a partire da 250-300 euro, mentre a Milano è impossibile scendere sotto il doppio di questa cifra. Nei quartieri milanesi meno centrali si superano abbondantemente i 500 euro, arrivando persino a toccare i 700 o 800 euro per un singolo posto letto, spesso all’interno di camere condivise.

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