“Bistrottino” e sartoria inclusiva di ritorno da ExpoAid 2026: bilancio positivo

Dal territorio cremonese al cuore di uno dei più grandi eventi nazionali dedicati al welfare e all’inclusione sociale. Il Bistrottino, il food-truck inclusivo della Cooperativa Sociale Gruppo Gamma, realtà socia del Consorzio Sol.Co Cremona che si occupa di salute mentale, ha appena fatto rientro da Rimini, dove dal 25 al 27 giugno scorsi è stato tra i grandi protagonisti di ExpoAid 2026 dal titolo “Io, Persona di valore”. L’iniziativa, promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli presso il Palacongressi di Rimini, rappresenta il principale punto di riferimento in Italia per le istituzioni, le associazioni e le realtà del Terzo Settore che si occupano di disabilità e inserimento lavorativo.

Il viaggio del Bistrottino a Rimini si è articolato in due tappe. Nella giornata di giovedì 25 giugno, il food-truck cremonese ha animato l’area del porto e del lungomare nell’ambito di “ExpoAid sotto le stelle”, l’evento serale aperto alla cittadinanza caratterizzato da attività sportive inclusive, mercatini e realtà della ristorazione capaci di fare dell’inclusione lavorativa una pratica quotidiana. Tanti i clienti che sono passati dal food truck posizionato nell’area del porto. Tra questi lo stesso Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il presidente nazionale di Federsolidarietà Stefano Granata.

Venerdì 26 giugno, invece, il mezzo si è spostato nel piazzale esterno del Palacongressi, diventando un punto di ristoro, incontro e socialità per le migliaia di visitatori, esperti e delegati di tutta Italia.

All’evento era presente anche un altro pezzetto importante della cooperativa cremonese Gruppo Gamma: la sartoria sociale ed inclusiva “Un filo pazzesco” con la proposta di abiti e accessori rielaborati con tessuti di riciclo e il coinvolgimento di persone con fragilità.

“Partecipare a un evento di questa portata è stato un orgoglio immenso”, commenta Chiara Persico, Presidente della Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma. “Portare il Bistrottino in un contesto nazionale come ExpoAid significa mostrare che il lavoro può diventare lo spazio in cui le persone ritrovano loro stesse e la propria sicurezza.

“Incontriamo ragazzi che spesso portano con loro un senso di smarrimento, la fatica di trovare il proprio posto nel mondo. Vederli qui a Rimini, capaci di gestire il servizio con autonomia, di rapportarsi con centinaia di persone sconosciute e di superare i limiti con il sorriso, è la prova di quanto questo percorso sappia restituire dignità e autostima. Il calore con cui siamo stati accolti ci conferma il valore di questa esperienza”.

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