Torneo di San Pietro: 46 tennisti in gara per il Trofeo Arvedi a Cremona

Prosegue sui campi della Canottieri Baldesio il Torneo di San Pietro – Trofeo Arvedi, che sta vivendo la prima parte del tabellone riservata ai giocatori di terza categoria.

Sono 46 gli iscritti a questa edizione, con una partecipazione che vede protagonisti numerosi tennisti delle società cremonesi, affiancati da atleti provenienti dalle province limitrofe della Lombardia, oltre che da Emilia-Romagna e Veneto. Anche quest’anno il torneo conferma la propria capacità di richiamare un buon livello tecnico e una partecipazione qualificata, consolidandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tennistica cremonese.

Nel fine settimana si completerà il tabellone di terza categoria con i tre qualificati che da lunedì entreranno nel tabellone finale riservato ai giocatori di seconda categoria, dando così il via alla fase conclusiva del torneo.

Nel frattempo, nella giornata di sabato 27 giugno sono stati disputati altri sei incontri che hanno definito il quadro dei quarti di finale in programma domenica. Sul campo principale Gianluigi Tedesco ha superato Bruno Magri, costretto al ritiro sul punteggio di 3-1. Valeriano Rampazzo ha avuto la meglio su Andrea Portesani per 7-5 6-1, mentre Matteo Civardi si è imposto con un netto 6-0 6-3 su Luca Barbisotti. Successo anche per Matteo Carboni, che ha rimontato Adriano Minerva chiudendo l’incontro sul 3-6 6-0 6-3.

Sul campo 2, invece, Mattia Pettenati ha eliminato Maurizio Magni con il punteggio di 6-4 6-1, mentre Eduard Claudiu Donea ha conquistato il passaggio del turno superando Leonardo Carioni per 6-2 6-4. Il programma di domenica 28 giugno prevede tre incontri. Sul campo principale, alle ore 17.30, Matteo Civardi affronterà Eduard Claudiu Donea. A seguire, non prima delle ore 19.00, Gianluigi Tedesco sfiderà Mattia Pettenati. Sul campo 2, sempre alle ore 17.30, Valeriano Rampazzo sarà opposto a Matteo Carboni.

L’edizione 2025 era stata conquistata da Leonardo Malgaroli del Tennis Club Pavia A.S.D., che in finale aveva superato il portacolori della Canottieri Baldesio Riccardo Mascarini, vincitore delle due precedenti edizioni nel 2023 e 2024.

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