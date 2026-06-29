A Cremona avanti con il piano asfaltature : gli interventi in programma in questi giorni

Il piano asfaltature procede spedito come da programma definito da tempo. Nella giornata di oggi, lunedì 29 giugno, sono ripresi gli interventi che interessano il tratto di via Ghinaglia compreso tra piazza Risorgimento e via Crema: in questo caso, per permettere l’esecuzione in sicurezza dei lavori, sino a giovedì 2 luglio è prevista la chiusura di via Crema e l’istituzione del senso unico in via Ghinaglia in direzione periferia, mentre dalle dalle 18:00 alle 07:00 di venerdì 3 luglio la viabilità non subirà modifiche.

Da mercoledì 1° luglio, salvo imprevisti, inizierà l’asfaltatura di via Bergamo – dal sottopasso ferroviario sino al ponte del cavo Baraccona – intervento che prevede il senso unico alternato in via Bergamo. Le altre asfaltature in programma in questi giorni riguardano via Seminario, in direzione Mantova (nel tratto tra la rotatoria all’altezza dell’Ipercoop e lo svincolo per via Bergamo), e in direzione Piacenza (tra l’immissione da via Bergamo e l’Istituto di Istruzione Superiore “J. Torriani): in entrambi i casi sarà interessata la corsia di marcia, pertanto i veicoli dovranno utilizzare quella di solito riservata al sorpasso.

Sarà posato il nuovo asfalto anche in via Zaist, direzione Mantova, nel tratto che va dalla discesa del cavalcavia sopra la linea ferroviaria sino a via Persico.

Infine, a partire da domani, martedì 30 giugno, sarà ripristinata la segnaletica orizzontale sulle strade recentemente asfaltate, ad iniziare dalle vie del Sale e Massarotti.

“Il piano asfaltature prosegue secondo programmazione così come comunicato ad inizio primavera. Agli interventi dei prossimi giorni seguiranno ulteriori interventi che saranno programmati nei prossimi giorni dai tecnici dell’Ufficio Mobilità del Comune e di AEM S.p.A. che ringrazio per l’impegno quotidiano”, dichiara al riguardo l’assessore Luca Zanacchi.

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