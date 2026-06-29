Nuovo direttivo provinciale Fipe-Confcommercio: Lupi confermato presidente

Una rappresentanza sempre più vicina alle imprese e ai territori. È questo l’obiettivo con cui l’Assemblea di Fipe-Confcommercio Provincia di Cremona ha rinnovato oggi il proprio Consiglio Direttivo, confermando Alessandro Lupi alla presidenza e introducendo una governance ancora più capillare grazie all’elezione di due vicepresidenze con deleghe territoriali.

Accanto al presidente sono stati eletti: Michele Scorsetti, vicepresidente con delega al territorio cremasco; Nicolò Vergine, vicepresidente con delega al territorio casalasco e al SILB – Sindacato Italiano Locali da Ballo.

Completano il Consiglio Direttivo: Emiliano Bruno, consigliere in rappresentanza del settore bar; Luigi Marcotti, consigliere in rappresentanza del settore sale bingo; Simone Arcari, consigliere in rappresentanza del settore ristorazione.

“Ringrazio gli associati per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi” dichiara Alessandro Lupi. È una conferma che considero soprattutto una responsabilità. Continueremo a lavorare affinché Fipe-Confcommercio Provincia di Cremona sia sempre più il punto di riferimento e l’unica organizzazione di rappresentanza territoriale capace di riunire e tutelare l’intero mondo dei pubblici esercizi: ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, servizi di catering e locali da ballo.”

“Questo nuovo corso ci vedrà ancora più impegnati nell’offrire servizi concreti alle imprese. Per questo mettiamo a disposizione strumenti che possono incidere realmente sulla competitività delle aziende: la formazione obbligatoria in modalità digitale e i percorsi specialistici dedicati al settore, entrambi gratuiti grazie al Fondo For.Te. e all’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Cremona; il supporto nell’accesso ai bandi di Camera di Commercio e Regione Lombardia; l’accesso agevolato al credito attraverso Fidicomet; un servizio di analisi e confronto dei costi delle utenze per individuare opportunità di risparmio e, infine, la nuova App FIPE, che consentirà agli associati di ricevere aggiornamenti tempestivi su normative, opportunità e novità che interessano il settore.”

Soddisfazione anche da parte dei due vicepresidenti.

“Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità – afferma Michele Scorsetti – Mi impegnerò a rappresentare le imprese del territorio cremasco, ascoltandone le esigenze e contribuendo a rafforzare il ruolo di Fipe come punto di riferimento per una categoria che affronta sfide sempre più impegnative.”

“Sono felice della fiducia ricevuta e pronto a mettermi al lavoro – commenta Nicolò Vergine –. Rappresenterò con impegno il territorio casalasco e il Silb – Sindacato Italiano Locali da Ballo, portando la voce delle imprese e lavorando per tutelarne gli interessi e valorizzarne il ruolo all’interno di Fipe”.

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