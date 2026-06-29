San Pietro, attesa per i fuochi d’artificio alle 22.45
La chiusura dei festeggiamenti con i tradizionali fuochi pirotecnici: attesi da migliaia di persone
Grande partecipazione domenica alla tradizionale Fiera di San Pietro, che ha richiamato migliaia di persone lungo viale Po. Le oltre 200 bancarelle, arrivate da tutta la Lombardia e anche da altre regioni italiane, hanno animato la giornata con un’ampia offerta di prodotti: dall’abbigliamento agli articoli per la casa, passando per specialità gastronomiche, dolciumi e oggetti di artigianato. Con tante persone che hanno sfidato il caldo torrido.
Complice l’atmosfera di festa, famiglie, giovani e curiosi hanno passeggiato tra gli stand per tutta la giornata, confermando ancora una volta il forte richiamo di uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cremonese.
La festa non è ancora finita. Questa sera – lunedì- è infatti in programma il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio che concluderà i festeggiamenti di San Pietro e saluterà anche l’edizione 2026 del luna park. L’appuntamento è fissato alle 22.45 nell’area di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, con uno spettacolo pirotecnico della durata di circa venti minuti, organizzato e finanziato dai gestori del luna park.
Come ogni anno, i fuochi rappresentano il momento più atteso della manifestazione e richiamano migliaia di spettatori sulle rive del Po per una serata all’insegna della tradizione e dello spettacolo.