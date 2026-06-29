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Brasile-Giappone, 5 minuti di ‘follia’ e pareggio-thriller per Ancelotti: cos’è successo ai Mondiali

(Adnkronos) – Succede di tutto nella ripresa di Brasile-Giappone, partita dei sedicesimi dei Mondiali oggi, lunedì 29 giugno. La ripresa inizia con i nipponici in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Sano alla mezz’ora. La Selecao di Carlo Ancelotti torna però in campo con un’altra testa, alza subito i giri e in avvio di secondo tempo la partita cambia volto. La prima grande palla-gol dei verdeoro arriva al 55′, con la sponda di testa di Santos e il colpo di testa a botta sicura di Casemiro, da due passi. Il clamoroso salvataggio di spalla di Taniguchi, sulla linea, è destinato a fare il giro del mondo.  

Pochi secondi dopo, il Brasile però agguanta il pari e il merito è proprio di Casemiro, che (ancora) di testa riesce a battere Suzuki incrociando alla perfezione su un cross dalla sinistra.  

Ancelotti tira un sospiro di sollievo in panchina, ma le emozioni non finiscono. Al 60′ Vinicius parte palla al piede e porta a spasso tutta la difesa nipponica, arrivando alla conclusione con l’esterno destro a tu per tu con Suzuki: il riflesso del portiere del Giappone è sensazionale e il pallone finisce sul palo, tenendo a galla la squadra del ct Moriyasu.  

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