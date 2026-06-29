Stessa scuola e stesso voto alla maturità: 100 e lode per le gemelle Alessia e Giorgia

Festeggiamenti doppi oggi in casa Bastianoni, dove le sorelle gemelle Alessia e Giorgia hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità nella stessa scuola, l’Istituto Ghisleri. Con lo stesso voto: 100 e lode, Alessia nell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali; Giorgia in quello di Relazioni Internazionali per il marketing.

“La maturità per me ha rappresentato un momento di crescita – racconta Alessia – grazie al quale mi sono resa effettivamente conto che questi 5 anni tra i banchi di scuola, pieni di emozioni e ricordi, si sono conclusi. Al di là dello studio e dell’impegno, i giorni dell’esame hanno segnato la fine di questa tappa fondamentale della mia adolescenza. Diciamo che, come penso un po’ tutti, l’ho vissuta con un po’ di ansia, normale in queste situazioni, ma con anche con un certo senso di tranquillità perché consapevole delle mie possibilità e capacità”.

“E’ stata la chiusura di un percorso di crescita durato 5 anni in cui ho sviluppato capacità, ho maturato interessi e ho costruito relazioni significative – racconta Giorgia -. Ho affrontato questi giorni con molta tranquillità perché ero sicura di me stessa e certa di essere pronta per l’esame grazie all’impegno costante”.

Alessia ha iniziato l’orale con una breve riflessione sul suo percorso scolastico, evidenziando i suoi punti di forza e di debolezza che è riuscita a superare grazie alla scuola, come la timidezza. Per economia aziendale ha illustrato il sistema informativo di bilancio, collegandosi poi all’importanza di proteggere i dati all’interno di un’azienda. “Ho parlato della cybersicurezza e della normativa europea che la disciplina, ossia il GDPR – racconta -. Avendo citato l’Europa ho deciso poi di proseguire il colloquio collegandomi in inglese all’Unione europea e infine per italiano, che non sono riuscita a collegare, ho saputo rispondere alle domande che mi sono state fatte, facendo collegamenti e rispondendo a domande più specifiche”.

Anche Giorgia ha iniziato il colloquio presentando le sue riflessioni sui 5 anni passati, soffermandosi sulle esperienze più significative come i viaggi d’istruzione; quindi ha risposto con puntualità alle domande della commissione sulle 4 materie selezionate: italiano, inglese, diritto ed economia.

“La parte più impegnativa di questo esame è stata il colloquio – continua Alessia -. Per gli scritti ero abbastanza tranquilla e mi sentivo preparata, mentre per l’orale l’ansia non mi ha abbandonata facilmente ma sento di averlo affrontato a testa alta. Sono molto soddisfatta del risultato e mi ha reso molto fiera di me, perché ho dimostrato a me stessa che posso farcela. Ovviamente questo traguardo sia per me che per mia sorella ha reso orgogliosa la nostra famiglia, che ci ha sempre sostenuto. Sono grata anche alla mia classe e ai miei professori per questi anni di scuola che ricorderò con affetto”.

Per Giorgia invece la cosa più difficile è stata “mantenere la concentrazione per potere affrontare al meglio l’esame, nonostante le lezioni fossero terminate e l’estate appena iniziata. Le prove scritte non mi spaventavano molto perché sapevo di essere preparata anche se comunque un pochino di ansia era presente”.

Per il futuro le loro strade fin qui unite, quantomeno nello stesso Istituto, sembrano destinate a dividersi:

“Sono in una fase di valutazione – spiega Alessia -. Sto scegliendo l’università, non è una scelta facile, sono un po’ indecisa e vorrei capire quale facoltà mi permetterà di esprimere al meglio il mio potenziale. Un’idea ce l’avrei e sarebbe ingegneria, anche se non sono ancora sicura sulla specializzazione e vorrei pensarci bene”.

Indecisa anche Giorgia: “Mi piacerebbe intraprendere il percorso di laurea Giurista d’impresa perché mi interessa molto il diritto e in particolare nei suoi aspetti legati all’economia”.

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