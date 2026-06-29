Con i fuochi d’artificio il luna park ha salutato Cremona

Quest’anno non sono andati delusi i tanti cremonesi (e non) che lunedì sera si sono radunati attorno al Luna Park per assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio. Lo scorso anno erano stati annullati all’ultimo momento, stavolta hanno chiuso in bellezza il mese di giugno nella serata della ricorrenza di San Pietro.

Affollata via Portinari del Po chiusa al traffico e le zone limitrofe, per uno spettacolo durato circa mezz’ora in cui le luci hanno rischiarato il cielo, più volte con il tricolore. Uno spettacolo offerto dai gestori delle giostre, per ringraziare la città di Cremona dell’accoglienza come sempre calda con cui viene salutato l’arrivo delle attrazioni.

Anche la temperatura è stata clemente: una leggera brezza ha accompagnato la serata, continuata poi con gli ultimi (per quest’anno) giri in giostra.

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