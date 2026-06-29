Il lupo perde il pelo ma non il… posto: altro avvistamento per l’esemplare di Gadesco Pieve Delmona

Un nuovo avvistamento, un nuovo scatto amatoriale, la stessa sagoma inconfondibile che si aggira nella notte. Il lupo torna a farsi vedere a Gadesco Pieve Delmona, e questa volta l’ha fotografato una passante che lo ha sorpreso in una zona comprendente area commerciale e un vivaio.

Come avevamo già raccontato nelle scorse settimane, la presenza del predatore in questa zona non è una novità: il primo avvistamento recente risaliva a metà giugno, sempre nelle ore notturne e sempre nei pressi dell’area commerciale. Con ogni probabilità si tratta dello stesso esemplare, già segnalato e tenuto sotto osservazione dalla Polizia provinciale.

Vale la pena ribadirlo con chiarezza: il lupo non rappresenta alcun pericolo per le persone. La sua progressiva ricolonizzazione della Pianura Padana è un fenomeno documentato e atteso, che segue dinamiche naturali legate alla disponibilità di prede e ai corridoi ecologici della campagna cremonese. Vedere un esemplare aggirarsi di notte tra i campi, o anche nelle vicinanze di un’area commerciale, può sorprendere ma non deve allarmare.

In caso di incontro ravvicinato, il comportamento corretto è semplice: non fuggire, fare rumore battendo le mani. L’animale si allontanerà da solo. Chiunque dovesse avvistare l’esemplare è invitato a segnalarlo alla Polizia provinciale, senza avvicinarsi. La situazione resta monitorata.

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