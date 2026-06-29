Il lupo perde il pelo ma non il… posto: altro avvistamento per l’esemplare di Gadesco Pieve Delmona
L'animale immortalato nella zona commerciale nelle scorse notti. La Polizia provinciale monitora la situazione. Nessun pericolo per le persone
Un nuovo avvistamento, un nuovo scatto amatoriale, la stessa sagoma inconfondibile che si aggira nella notte. Il lupo torna a farsi vedere a Gadesco Pieve Delmona, e questa volta l’ha fotografato una passante che lo ha sorpreso in una zona comprendente area commerciale e un vivaio.
Come avevamo già raccontato nelle scorse settimane, la presenza del predatore in questa zona non è una novità: il primo avvistamento recente risaliva a metà giugno, sempre nelle ore notturne e sempre nei pressi dell’area commerciale. Con ogni probabilità si tratta dello stesso esemplare, già segnalato e tenuto sotto osservazione dalla Polizia provinciale.
Vale la pena ribadirlo con chiarezza: il lupo non rappresenta alcun pericolo per le persone. La sua progressiva ricolonizzazione della Pianura Padana è un fenomeno documentato e atteso, che segue dinamiche naturali legate alla disponibilità di prede e ai corridoi ecologici della campagna cremonese. Vedere un esemplare aggirarsi di notte tra i campi, o anche nelle vicinanze di un’area commerciale, può sorprendere ma non deve allarmare.
In caso di incontro ravvicinato, il comportamento corretto è semplice: non fuggire, fare rumore battendo le mani. L’animale si allontanerà da solo. Chiunque dovesse avvistare l’esemplare è invitato a segnalarlo alla Polizia provinciale, senza avvicinarsi. La situazione resta monitorata.