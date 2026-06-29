Cardaminopsis, tra le compensazioni interventi in centro città e un nuovo bosco a Gerre

Il progetto del nuovo ipermercato sui terreni Cardaminopsis in fase di autorizzazione in Regione lungo la statale Paullese, prevede tra le compensazioni ambientali, interventi sull’arredo urbano in centro a Cremona (circa 500mila euro, che potrebbero essere utilizzati per completare il rifacimento dei giardini di Piazza Roma) ma anche nuove piantumazioni a corona della città, nello specifico, a Bosco ex Parmigiano, comune di Gerre de’ Caprioli, riqualificando il vecchio campo nomadi.

Si tratta dell’area di fianco all’autostrada e costeggiata dal Morbasco, che anni fa, dopo lo sgombero del campo, il Comune trasformò in spazio per lo sgambamento dei cani . “Un intervento fatto con poche risorse – spiega il sindaco Michel Marchi – e il contributo di Autovia Padana che pagò la recinzione. Ora abbiamo l’occasione, se la conferenza dei servizi andrà nella direzione voluta dai proponenti, di sistemare quest’area con la rimozione dell’asfalto e del blocco bagni che serviva al campo nomadi. Verranno piantate alberature in modo da creare un filtro tra autostrada e l’abitato, e resterà l’utilizzo come area cani”.

L’intervento, stando alle stime dei tecnici di Cardaminopsis, ha un valore di circa 40 mila euro.

Non è la prima volta che il comune di Gerre è sede di compensazioni ambientali derivanti da interventi urbanistici del capoluogo, dove le aree da destinare a verde urbano sono esaurite. “La normativa regionale prevede la compensazione per queste nuove opere di impermeabilizzazione del suolo su tutto il territorio provinciale. Nel 2025 ne abbiamo accolta una che ci ha consentito di completare un bosco filtro in fregio all’autostrada ora in fase di attecchimento e crescita.

Non entriamo nel merito delle scelte urbanistiche del comune titolare né tantomeno delle querelle legate alla sostenibilità o meno del progetto, ma per un piccolo comune vedersi realizzare opere in forma gratuita a tutela dell’ambiente è un importante risorsa”, conclude il sindaco di Gerre.

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