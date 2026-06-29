Gherardini “Serve capacità di interpretare un modo diverso di vivere il basket”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Credo che Zanetti sia un brillante proprietario e sicuramente un imprenditore che conosce quali possono essere le problematiche di un sistema. Nel caso specifico, è vero che siamo di fronte a dei cambiamenti inaspettati, a delle situazioni che in fondo erano lontane da qualsiasi ragionamento fino a qualche mese fa, però si tratta di imprenditori che hanno fatto delle scelte, che hanno deciso di investire in un’altra realtà”. Il presidente della Lega Basket, Maurizio Gherardini, al termine dell’assemblea svolta a Bologna ha condiviso la propria analisi della fase di cambiamento che sta interessando il basket italiano. Il riferimento è allo spostamento dei titoli sportivi di Brescia e Cremona a Roma. “C’è la presenza dietro le quinte di fondi di investimento che stanno cercando di investire con sempre maggiore frequenza nello sport in generale, non solamente nel basket. Credo che dobbiamo pensare di essere capaci di interpretare un modo diverso di vivere lo sport nelle sue dinamiche. Credo che il basket abbia il patrimonio della storia, però c’è anche la necessità di interpretare le dinamiche imprenditoriali di gente che investe in questo movimento. Quindi l’importante è che la Lega cresca, l’importante è che sia una Lega delle 16 società, l’importante è che chi ha investito in una scelta diversa, investa con la convinzione di fare crescere queste nuove realtà”.

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