Ondata di calore, si moltiplicano i blackout: senza luce Castelverde e Corte de’ Frati

Il gran caldo di questi giorni colpisce anche la tenuta del sistema di fornitura dell’energia. Si moltiplicano infatti i guasti sulle linee elettriche, con interi paesi rimasti senza corrente. E’ il caso, ad esempio, di Castelverde e Corte de’ Frati, dove gli addetti di Enel stanno lavorando per ripristinare la situazione. In entrambi i casi, i residenti si sono trovati a dover affrontare problemi importanti, a partire dai condizionatori spenti, ma anche frigoriferi e congelatori fuori uso.

Una situazione analoga si era registrata nella notte tra sabato e domenica a Casalmaggiore, dove il blackout ha interessato diverse vie del centro cittadino. O ancora, a Offanengo, nel Cremasco, che nella giornata di domenica si è trovata a far fronte all’interruzione del servizio in via San Lorenzo e in altre zone limitrofe.

Si tratta di un problema che, durante le ondate di grande caldo, si ripete in modo sempre più frequente, ed è provocato dall’elevata richiesta di elettricità e dallo stress a cui viene sottoposta la rete.

Con l’aumento delle temperature cresce infatti l’utilizzo di condizionatori, ventilatori e altri sistemi di raffrescamento, facendo impennare i consumi soprattutto nelle ore più calde della giornata. Se la domanda supera la capacità della rete o si verificano guasti su cabine e linee elettriche già fortemente sollecitate dal caldo, possono verificarsi interruzioni della fornitura.

Il caldo intenso, inoltre, può incidere direttamente sulle infrastrutture. Cavi, trasformatori e cabine elettriche lavorano a temperature elevate e, in presenza di picchi prolungati, aumenta il rischio di surriscaldamenti e malfunzionamenti. Anche gli incendi che interessano aree vicine agli elettrodotti possono provocare disservizi.

© Riproduzione riservata