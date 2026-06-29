Ondata di calore, si moltiplicano i blackout: senza luce Castelverde e Corte de’ Frati
Le ondate di calore mettono sotto pressione la rete elettrica: dai consumi record dei condizionatori ai guasti delle infrastrutture, le interruzioni di corrente stanno diventando sempre più frequenti
Il gran caldo di questi giorni colpisce anche la tenuta del sistema di fornitura dell’energia. Si moltiplicano infatti i guasti sulle linee elettriche, con interi paesi rimasti senza corrente. E’ il caso, ad esempio, di Castelverde e Corte de’ Frati, dove gli addetti di Enel stanno lavorando per ripristinare la situazione. In entrambi i casi, i residenti si sono trovati a dover affrontare problemi importanti, a partire dai condizionatori spenti, ma anche frigoriferi e congelatori fuori uso.
Una situazione analoga si era registrata nella notte tra sabato e domenica a Casalmaggiore, dove il blackout ha interessato diverse vie del centro cittadino. O ancora, a Offanengo, nel Cremasco, che nella giornata di domenica si è trovata a far fronte all’interruzione del servizio in via San Lorenzo e in altre zone limitrofe.
Si tratta di un problema che, durante le ondate di grande caldo, si ripete in modo sempre più frequente, ed è provocato dall’elevata richiesta di elettricità e dallo stress a cui viene sottoposta la rete.
Con l’aumento delle temperature cresce infatti l’utilizzo di condizionatori, ventilatori e altri sistemi di raffrescamento, facendo impennare i consumi soprattutto nelle ore più calde della giornata. Se la domanda supera la capacità della rete o si verificano guasti su cabine e linee elettriche già fortemente sollecitate dal caldo, possono verificarsi interruzioni della fornitura.
Il caldo intenso, inoltre, può incidere direttamente sulle infrastrutture. Cavi, trasformatori e cabine elettriche lavorano a temperature elevate e, in presenza di picchi prolungati, aumenta il rischio di surriscaldamenti e malfunzionamenti. Anche gli incendi che interessano aree vicine agli elettrodotti possono provocare disservizi.