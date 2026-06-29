Cremonese, finora nessuna richiesta concreta per i big che fanno parte della rosa

Con i Mondiali in corso di svolgimento, in generale è tutto abbastanza fermo per quanto riguarda il mercato di Serie A e di Serie B. In questo senso, la Cremonese rappresenta un’eccezione, avendo già messo a segno il primo colpo della nuova stagione con l’acquisto dal Cesena del centrocampista Tommaso Berti. Un affare portato a termine grazie a una strategia perfetta della società, che con poche parole e tanta concretezza è riuscita a prevalere su una folta concorrenza, visto che Berti era finito nel mirino anche di tanti club di Serie A e esteri.

Il mercato, comunque, è ancora lunghissimo e nelle prossime settimane tutto può accadere, soprattutto quando le varie squadre inizieranno a radunarsi e a svolgere la preparazione atletica in vista dei primi impegni ufficiali.

Sotto contratto, la Cremonese ha parecchi elementi che potrebbero avere mercato in Serie A. In questo senso la società, che vuole puntare su un giusto mix di esperti e giovani, è stata chiara sin dall’inizio. Chi non è motivato è libero di partire, nessun giocatore verrà trattenuto con la forza. Ma è chiaro che il club grigiorosso non è disposto a fare regali o sconti. Se qualcuno vorrà cambiare aria, la Cremo dovrà ricevere in cambio il giusto riconoscimento a livello economico.

Il direttore sportivo Botturi ha già parlato singolarmente con tutti i big della rosa e, al momento, nessuno ha manifestato l’intenzione di voler partire. Non solo, finora la società grigiorossa non ha ricevuto nessun tipo di offerte concrete per gli elementi più importanti della propria rosa. Ovviamente, le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane, come detto il mercato è ancora lungo e, per definizione, imprevedibile. Ad oggi però la Cremonese, oltre al nuovo acquisto Berti, può contare su una buona base per l’allestimento della nuova rosa, con anche tanti elementi, sia giovani che più esperti, rientrati da periodi di prestito e da valutare durante la fase di pre-ritiro.

Il ds Botturi rimane vigile e continua, con un lavoro “silenzioso”, la ricerca di potenziali rinforzi. La società non fa proclami, ma ci sono tutti i presupposti per presentarsi ai nastri di partenza della prossima Serie B con una squadra competitiva e potenzialmente ambiziosa.

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