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Roberto Puglisi si racconta nel libro “Amare vuol dire non perdersi mai”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il dolore è semplicemente l’amore che si è messo un’altra maschera”. È da questa riflessione che nasce “Amare vuol dire non perdersi mai”, il nuovo libro di Roberto Puglisi, giornalista e scrittore, che sceglie di confrontarsi con una dimensione più intima fatta di ricordi, separazioni e legami che continuano oltre l’assenza. Puglisi ne ha parlato in un’intervista all’Italpress, raccontando la genesi di un’opera diversa rispetto ai suoi lavori precedenti, dedicati alla cronaca, dalla storia di Biagio Conte ai temi legati alla mafia. “È una svolta intima che nasce dalla qualità fondamentale del nostro mestiere, che è l’incontro con l’umanità – spiega Puglisi -. Io appartengo a una natura timida e questo lavoro mi è servito anche per uscire dal guscio. Incontri tante storie umane e capisci che speranze e dolore sono profondamente correlate”.
col3/gtr

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