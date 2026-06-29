Ultime News

29 Giu 2026 Caldo, accessi al pronto soccorso: a Cremona situazione critica, ma il peggio è passato
29 Giu 2026 Virgilio difende la scelta su manifesto pro-vita: “Conta il contesto, non solo il messaggio”
29 Giu 2026 Sesso con minori adescate in chat: quattro anni e sei mesi per 42enne casalasco
29 Giu 2026 Stazione chiusa, individuata area parcheggio a Cava e un’altra possibilità a Sesto
29 Giu 2026 “Forte Fortissimo”, La Sala: “Rassegna valorizza associazionismo locale”
Nazionali

Sinner, paura a Wimbledon: brutta caduta con Kecmanovic

(Adnkronos) –
Paura per Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, il tennista azzurro ha affrontato il serbo Miomir Kecmanovic al primo turno dello Slam di Londra, rimediando una brutta caduta nel corso del terzo set. Durante il quinto game infatti, un rovescio del serbo prende controtempo il numero 1 del mondo, che è stato costretto a un movimento innaturale per forzare la risposta. 

Sinner si è ritrovato quindi sbilanciato ed è finito a terra, con la gamba che è rimasta ‘incastrata’ sotto di lui e il corpo che ha avuto un sobbalzo innaturale. L’azzurro è rimasto quindi dolorante toccandosi l’anca, con il silenzio che è caduto sul Centrale di Wimbledon. Sinner però è riuscito a rialzarsi, ha zoppicato leggermente e si è rimesso in posizione, ricominciando quindi a giocare.  

In seguito alla caduta, le telecamere hanno catturato un dettaglio che ha preoccupato i tifosi: dalla scarpa di Sinner esce del sangue, ben visibile anche dalla tv. Difficile capire se sia dovuto proprio alla caduta oppure a una vescica. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...