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Tg Economia – 29/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, la Commissione vara un pacchetto di semplificazioni fiscali
– Turismo in aumento nel primo trimestre in Italia
– Le trasformazioni dell’ordine economico mondiale al centro del rapporto CER
– Acquisti online, cambia la tassazione sui pacchi extra-Ue
sat/gsl
– Ue, la Commissione vara un pacchetto di semplificazioni fiscali
– Turismo in aumento nel primo trimestre in Italia
– Le trasformazioni dell’ordine economico mondiale al centro del rapporto CER
– Acquisti online, cambia la tassazione sui pacchi extra-Ue
sat/gsl
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