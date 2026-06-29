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Tg News – 29/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Caldo estremo, bollino rosso in 22 città, in arrivo i temporali
– Germania, sparatoria in Casa Famiglia, 6 morti e diversi feriti
– Stati Uniti e Iran sospendono le ostilità a Hormuz
– Tajani “Rutte ha detto cose sbagliate sulle basi in Italia”
– Russia, Putin “C’è una certa carenza di carburante”
– Le ricerche del marito del ministro Roccella, disperso nel lago
– Famiglia nel bosco, test d’ingresso a scuola per i tre bimbi
– Sisma Venezuela, si continua a scavare tra le macerie. Ancora 50 mila dispersi
– Previsioni del tempo di 3B Meteo per il 30 Giugno
– Caldo estremo, bollino rosso in 22 città, in arrivo i temporali
– Germania, sparatoria in Casa Famiglia, 6 morti e diversi feriti
– Stati Uniti e Iran sospendono le ostilità a Hormuz
– Tajani “Rutte ha detto cose sbagliate sulle basi in Italia”
– Russia, Putin “C’è una certa carenza di carburante”
– Le ricerche del marito del ministro Roccella, disperso nel lago
– Famiglia nel bosco, test d’ingresso a scuola per i tre bimbi
– Sisma Venezuela, si continua a scavare tra le macerie. Ancora 50 mila dispersi
– Previsioni del tempo di 3B Meteo per il 30 Giugno
gsl
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