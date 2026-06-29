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Tg Sport – 29/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner soffre ma batte Kecmanovic al 5° set a Wimbledon
– F1: Russell re d’Austria, Hamilton 5° e Leclerc 8°
– Motogp: prima storica vittoria per Ogura ad Assen
– Figc: Malagò detta la linea per il prossimo CT della Nazionale
– Mondiali: festa Canada nel recupero, battuto il Sudafrica
– Juve-Kolo Muani vicini, Milan all’assalto di Silva
– Nuoto: record italiano per Sara Curtis al Settecolli
– La Barba al Palo – I calciatori africani stanno conquistando il mondo

gsl

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