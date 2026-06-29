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Todde “Crediamo in progetto Einstein Telescope, può trasformare la Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) -“Come Regione crediamo molto in questo progetto che non è solo scientifico, ma di una portata tale in grado di generare trasformazioni permanenti dal punto di vista socio-economico. Non solo per il territorio candidato a ospitarlo, ma per l’intera isola. In Italia abbiamo l’esempio del Gran Sasso, in Svizzera il Cern di Ginevra: abbiamo visto le ricadute positive che possono avere sui territori al di là dell’aspetto tecnologico”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, nel corso della conferenza “Einstein Telescope: scienza, territorio e sovranità strategica europea”, organizzata dal Gruppo parlamentare europeo The Left nell’auditorium di Sa Manifattura, a Cagliari,

col3/mca2
(Fonte video: Regione Sardegna)

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