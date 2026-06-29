Ue, la Commissione vara un pacchetto di semplificazioni fiscali

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha varato un nuovo pacchetto di semplificazione fiscale, con l’obiettivo di alleggerire le norme dell’Unione in materia di imposte dirette e ridurre la burocrazia per le imprese. Il piano prevede due testi: un regolamento “Omnibus” sulla tassazione e la revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Secondo le stime di Bruxelles, la riforma permett erebbe alle aziende europee di risparmiare circa 8 miliardi di euro all’anno, di cui 3,3 miliardi in costi amministrativi. Tra le misure principali, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e royalty tra società dell’Unione: una semplificazione che da sola potrebbe generare benefici per 5,3 miliardi di euro l’anno. Previste anche regole più semplici sui finanziamenti tra imprese e sulla deducibilità degli interessi, con un risparmio stimato di oltre 500 mi lioni di euro, e l’eliminazione delle sovrapposizioni tra le norme sulle controllate estere e quelle sulla tassazione minima globale, per un ulteriore risparmio di 160 milioni. L’obiettivo dichiarato è rendere il mercato unico più competitivo, mantenendo p erò alto il livello di protezione contro frodi ed evasione fiscale.

gsl