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Wimbledon, oggi primo turno Darderi-Quinn 6-7, 5-7 – Diretta

(Adnkronos) – Day-1 a Wimbledon. Oggi, lunedì 29 giugno, comincia il terzo torneo del Grande Slam della stagione. Luciano Darderi sfida l’ostico statunitense Ethan Quinn al primo turno a Londra.  

Dove vedere la partita? Il match tra l’azzurro Luciano Darderi e lo statunitense Ethan Quinn sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now. 

 

In serata, attesa per l’esordio del sette volte campione di Wimbledon Novak Djokovic.  

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