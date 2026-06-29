Ultime News

29 Giu 2026 Con i fuochi d’artificio il luna park ha salutato Cremona
29 Giu 2026 Il lupo perde il pelo ma non il… posto: altro avvistamento per l’esemplare di Gadesco Pieve Delmona
29 Giu 2026 Stessa scuola e stesso voto alla maturità: 100 e lode per le gemelle Alessia e Giorgia
29 Giu 2026 Nuovo direttivo provinciale Fipe-Confcommercio: Lupi confermato presidente
29 Giu 2026 L’aggressione a “La Ciocco”: per il maggiorenne del gruppo la condanna è definitiva
Nazionali

Wimbledon, proposta di matrimonio sul Centrale e Djokovic si invita

(Adnkronos) – Proposta di matrimonio sul Campo Centrale di Wimbledon e Novak Djokovic si invita alla cerimonia. Durante il match del primo turno del singolare maschile tra il fuoriclasse serbo e il cinese Yibing Wu va in scena una proposta di matrimonio. Un uomo chiede la mano della compagna, che dice ‘yes’: il matrimonio si farà. 

 

Djokovic, dal campo, assiste alla scena che movimenta la situazione sugli spalti. Il serbo chiede conferma ai diretti interessati: è effettivamente una proposta di matrimonio, quindi Nole dà la propria benedizione mimando un cuore e con un doppio police in su. 

 

 

A questo punto, conviene spingersi oltre. “Voglio un invito al matrimonio”, dice l’ex numero 1 del mondo. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...