Vardy, l’addio è social: “Non il finale che desideravamo, ma ho dato tutto per la Cremo”

Un addio affidato ai social, per congedarsi da una piazza che, nonostante il finale amaro, lo ha supportato con passione. Jamie Vardy saluta ufficialmente l’US Cremonese. L’attaccante inglese ha scelto un reel sul proprio profilo Instagram per tributare l’ultimo omaggio ai colori grigiorossi e alla tifoseria, dopo una stagione vissuta intensamente all’ombra del Torrazzo.

Le immagini, che ripercorrono i momenti salienti della sua avventura a Cremona, sono accompagnate da un messaggio chiaro, d’affetto e di ringraziamento profondo verso tutto l’ambiente: “Un sentito ringraziamento a tutti i tifosi della Cremonese per il supporto che mi hanno dato in questa stagione. Non è stato il finale che tutti desideravamo, ma mi è piaciuto indossare la maglia grigiorossa e dare tutto per il club. Auguro a tutti il meglio per il futuro. Forza Cremo”.

La risposta della società grigiorossa non si è fatta attendere. Tra i tantissimi commenti apparsi sotto al video del bomber inglese, spicca proprio quello ufficiale dell’US Cremonese, che ha voluto congedare l’attaccante con parole di profonda stima e gratitudine, scritte in lingua madre: “It’s been a privilege Jamie, wish you all the best for the future” (“È stato un privilegio Jamie, ti auguriamo il meglio per il futuro”).

Nelle parole del centravanti traspare l’onestà di chi sa che l’obiettivo primario è sfuggito, la salvezza (“non è stato il finale che tutti desideravamo”), ma resta la consapevolezza di aver onorato l’impegno fino all’ultimo secondo. Quel “Forza Cremo” posto in calce al post è la testimonianza di un legame che, seppur breve, ha lasciato il segno nel cuore del giocatore.

Il post è diventato immediatamente virale, raccogliendo nel giro di pochi minuti centinaia di commenti da parte dei sostenitori grigiorossi, degli ormai ex compagni di squadra – il compagno di reparto Federico Bonazzoli ha commentato: “Legend” – che hanno voluto ringraziare Vardy per la professionalità, la grinta e l’attitudine da leader dimostrate nella sua esperienza alla Cremonese, iniziata come primo violino e spasmodica attenzione mediatica internazionale e finita con 7 gol e un sogno cullato fino all’ultima giornata di Serie A.

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