Presunto giro di escort: Bastoni indagato per prostituzione minorile a Milano

Alessandro Bastoni, piadenese difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, è indagato per prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall’agenzia di eventi Ma.De. di Cinisello Balsamo, già finita al centro di un’indagine della Guardia di finanza per sfruttamento della prostituzione. Lo scrive “Il Corriere”.

Bastoni, 27 anni, nato a Casalmaggiore, famiglia di Piadena Drizzona, ha ricevuto un avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni dai magistrati milanesi. L’ipotesi di reato riguarda un presunto incontro avvenuto nel giugno del 2020 con una ragazza di 17 anni. Gli investigatori avrebbero ricostruito il contatto attraverso alcune conversazioni sequestrate durante le indagini, dalle quali emergerebbe il ruolo di uno dei collaboratori dell’agenzia nell’organizzare l’incontro. La posizione del calciatore è però ancora tutta da chiarire.

La giovane, sentita come testimone, avrebbe infatti riferito agli inquirenti che tra lei e Bastoni non ci sarebbe stato alcun rapporto sessuale. Saranno ora gli ulteriori accertamenti e l’interrogatorio dell’indagato a consentire alla procura di verificare quanto ricostruito finora.

L’indagine ruota attorno all’agenzia di eventi i cui titolari si trovano agli arresti domiciliari con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. Secondo la procura, la struttura avrebbe organizzato serate e feste destinate a una clientela facoltosa, composta anche da sportivi e personaggi dello spettacolo, curando l’intera organizzazione degli eventi e, in alcuni casi, anche l’incontro tra clienti e ragazze. Un’attività che, secondo gli accertamenti, si sarebbe sviluppata tra Milano e l’isola greca di Mykonos, meta scelta per garantire ai clienti un livello ancora maggiore di riservatezza.

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