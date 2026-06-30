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Cronaca

Il cremasco don Giuseppe Degli Agosti annegato nelle acque del lago di Garda

di Sara Pizzorni

Il corpo è stato avvistato da un bagnante. Era arrivato ieri a Gardone Riviera per trascorrere qualche giorno di vacanza ed era ospite in una residenza gestita da suore

Uno scorcio del lago di Garda
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Lutto nella diocesi cremasca e cremonese. E’ morto oggi pomeriggio nelle acque del lago di Garda, a Gardone Riviera, il cremasco . Aveva 90 anni. Era arrivato ieri sul lago per trascorrere qualche giorno di vacanza ed era ospite in una residenza gestita da suore nelle vicinanze del Vittoriale degli Italiani.

Il religioso è annegato durante un bagno nelle acque del lago, molto probabilmente in seguito ad un malore. Il suo corpo è stato avvistato da un bagnante che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i militari della guardia costiera, insieme alle forze dell’ordine e ai soccorritori.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause del decesso.

don Giuseppe Degli Agosti

“Nel tardo pomeriggio di oggi”, ha scritto in una nota il vescovo di Crema, monsignor Daniele Gianotti, “ci ha raggiunto la notizia della morte improvvisa di don Giuseppe Degli Agosti, a seguito di un malore mentre era a Salò per qualche giorno di vacanza. Riconoscenti per il suo ministero, lo affidiamo a Dio, ricco di misericordia, perché gli dia il premio promesso ai suoi servi fedeli”.

Ordinato sacerdote nel 1961, don Giuseppe, storico e divulgatore, era molto conosciuto per la sua profonda conoscenza del territorio e della storia religiosa. Ha tenuto conferenze di storia locale, come quelle sui borghi cittadini e le tradizioni, ed era molto attivo nel sociale.

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