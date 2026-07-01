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Cronaca

A Cremona l’alimentazione sostenibile si decide a tavola

di Simone Bacchetta

L'appuntamento promosso da Slow Food e Federconsumatori è inserito nell'ambito nell’ambito del progetto nazionale ‘Italians Do Eat Better’.

Un momento dell'incontro
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Cosa si nasconde dietro il cibo che consumiamo ogni giorno? Per rispondere a questa domanda e promuovere una nuova consapevolezza alimentare, Federconsumatori Lombardia, in collaborazione con la Camera del Lavoro Territoriale di Cremona e Slow Food, ha promosso l’incontro “Dialoghi per un’alimentazione sostenibile”.

L’appuntamento era inserito nell’ambito nell’ambito del progetto nazionale ‘Italians Do Eat Better’. L’evento ha utilizzato la formula partecipativa del World Café: un tavolo di confronto informale e aperto alla cittadinanza per discutere di filiera corta, tutela dei diritti dei lavoratori, legalità e riduzione dell’impatto ambientale.

L’obiettivo era stimolare soluzioni concrete per un consumo più etico, sano e responsabile, ricordando che la sostenibilità comincia proprio dalle scelte che compiamo ogni giorno nel nostro piatto.

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