Sisma in Venezuela, l’appello di Magallanes: “Servono aiuti concreti da parte di tutti”

Un violento terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito il Venezuela, seminando distruzione soprattutto nella capitale Caracas e nello stato di La Guaira. Il bilancio provvisorio delle vittime è salito a 188 morti e quasi mille feriti, con oltre 25mila dispersi. Le scosse, fortissime e ravvicinate, hanno provocato il crollo di numerosi palazzi di molti piani, densamente abitati — colpiti di sorpresa in un giorno festivo. Il racconto della politica venezuelana, naturalizzata italiana Mariela Magallanes residente a Lecco.

“Purtroppo questa tragedia arriva in un paese già profondamente colpito, segnato da anni di crisi economica, sociale e istituzionale. Si prova un dolore difficile da descrivere. Anche se vivo lontano, il Venezuela è la mia casa, la mia famiglia, la mia gente. In momenti come questi la distanza pesa, perché è più il desiderio di stare là, abbracciare chi soffre, ai tuoi cari, aiutare direttamente e condividere il dolore del tuo popolo”.

Mentre una gran parte di forze italiane è schierata in Venezuela per offrire un supporto, la deputata sottolinea come sia necessario l’aiuto di tutti: “Abbiamo bisogno anche di aiuti concreti, donazioni, supporto umanitario, medicinali, beni di prima necessità e supporto alle organizzazioni che stanno lavorando sul territorio. Ogni gesto conta e vorrei aggiungere una cosa. Aiutare il Venezuela significa anche continuare a sostenere la causa della libertà e della democrazia, perché un popolo che affronta una tragedia naturale ha bisogno di solidarietà, ma ha anche bisogno di un futuro migliore. Istituzioni forti rispetto ai diritti umani e solo così potremo ricostruire davvero il nostro paese”.

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