Sisma in Venezuela, l’appello di Magallanes: “Servono aiuti concreti da parte di tutti”
Un terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito il Venezuela creando una catastrofe senza precedenti. L'appello della politica venezuelana naturalizzata italiana Magallanes
Un violento terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito il Venezuela, seminando distruzione soprattutto nella capitale Caracas e nello stato di La Guaira. Il bilancio provvisorio delle vittime è salito a 188 morti e quasi mille feriti, con oltre 25mila dispersi. Le scosse, fortissime e ravvicinate, hanno provocato il crollo di numerosi palazzi di molti piani, densamente abitati — colpiti di sorpresa in un giorno festivo. Il racconto della politica venezuelana, naturalizzata italiana Mariela Magallanes residente a Lecco.
“Purtroppo questa tragedia arriva in un paese già profondamente colpito, segnato da anni di crisi economica, sociale e istituzionale. Si prova un dolore difficile da descrivere. Anche se vivo lontano, il Venezuela è la mia casa, la mia famiglia, la mia gente. In momenti come questi la distanza pesa, perché è più il desiderio di stare là, abbracciare chi soffre, ai tuoi cari, aiutare direttamente e condividere il dolore del tuo popolo”.
Mentre una gran parte di forze italiane è schierata in Venezuela per offrire un supporto, la deputata sottolinea come sia necessario l’aiuto di tutti: “Abbiamo bisogno anche di aiuti concreti, donazioni, supporto umanitario, medicinali, beni di prima necessità e supporto alle organizzazioni che stanno lavorando sul territorio. Ogni gesto conta e vorrei aggiungere una cosa. Aiutare il Venezuela significa anche continuare a sostenere la causa della libertà e della democrazia, perché un popolo che affronta una tragedia naturale ha bisogno di solidarietà, ma ha anche bisogno di un futuro migliore. Istituzioni forti rispetto ai diritti umani e solo così potremo ricostruire davvero il nostro paese”.