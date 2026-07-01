I girini di Pizzighettone non ci sono più. Ignoti hanno rimosso i nastri che delimitavano l’area

Si è conclusa l’esperienza di monitoraggio della pozza del Rospo Smeraldino al Pennellone (ve ne avevamo parlato qui), seguita nelle ultime settimane dalle Guardie Ecologiche del Parco Adda Sud insieme al volontario pizzighettonese Gian Enrico Barbisotti.

L’ultimo sopralluogo, effettuato nella mattinata di mercoledì, ha confermato che i girini non erano ormai più presenti. Nel corso delle settimane il loro numero era andato progressivamente diminuendo, anche a causa della presenza di predatori naturali, tra cui una biscia d’acqua avvistata nella pozza. Un’evoluzione del tutto naturale, che testimonia come questo piccolo ambiente segua dinamiche proprie e delicate, in cui ogni specie svolge il proprio ruolo.

La nota più amara è arrivata però da un’altra scoperta: ignoti hanno rimosso i cartelli e le protezioni installati dalle Guardie Ecologiche per tutelare l’area. Un gesto che ha reso nuovamente libero l’accesso alla pozza e ha vanificato un importante lavoro di sensibilizzazione e prevenzione, pensato proprio per evitare disturbi e danneggiamenti a un habitat così fragile.

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