Gruppo Arvedi e Gruppo Piantoni festeggiano 50 anni di collaborazione industriale

Il Gruppo Arvedi e il Gruppo Piantoni (GAP) celebrano cinquant’anni di collaborazione, una partnership industriale che è iniziata a metà degli anni Settanta ed è cresciuta nel tempo.

Dalla fondazione da parte di Gianni e Aldo Piantoni, da cui deriva il nome stesso del Gruppo, GAP inizia le prime attività a supporto degli impianti produttivi in Acciaieria Tubificio Arvedi – oggi Arvedi Tubi Acciaio – prendendo in carico servizi sempre più complessi e strategici, accompagnando l’evoluzione industriale del Gruppo Arvedi. La svolta più significativa si è registrata nei primi anni Novanta, a seguito della realizzazione della nuova Acciaieria Arvedi e l’introduzione dell’innovativa tecnologia di laminazione in continuo ISP e successivamente la ESP, contesto in cui GAP ha assunto un ruolo ancora più centrale, con i trasporti interni organizzati attraverso mezzi speciali.

Nel corso del tempo la partnership si è ulteriormente consolidata attraverso il progressivo ampliamento dei servizi affidati a GAP, dalla logistica industriale alle attività di supporto ai processi produttivi, accompagnando costantemente la crescita e l’evoluzione del Gruppo Arvedi.

“Cinquanta anni di collaborazione rappresentano un traguardo straordinario, costruito giorno dopo giorno su competenze, fiducia reciproca e valori condivisi”: ha dichiarato il Presidente del Gruppo Arvedi Cavaliere Giovanni Arvedi. “La dimostrazione di come partnership autentiche, solide e durature possano diventare motore per la crescita e l’evoluzione industriale, in prospettiva delle sfide che ci attendono”.

“Questo importante traguardo rappresenta la testimonianza concreta di un rapporto costruito nel tempo sulla fiducia, sulla continuità e sulla condivisione di obiettivi comuni”: ha commentato Eligio Piantoni, CEO del Gruppo Piantoni (GAP). “Siamo orgogliosi di aver accompagnato l’evoluzione del Gruppo Arvedi attraverso il nostro contributo quotidiano, mettendo a disposizione competenze, persone e capacità organizzativa al servizio dell’industria. Un percorso che continua ancora oggi con lo stesso spirito di collaborazione e di crescita condivisa.”

Oggi, a distanza di mezzo secolo, il Gruppo Arvedi e GAP confermano il proprio impegno in un percorso fondato su valori comuni: attenzione alle persone, qualità del lavoro, investimento continuo in tecnologia e sviluppo industriale. Un percorso condiviso finalizzato all’eccellenza e alla creazione di valore.

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