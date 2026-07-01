Confcommercio Cremona e Volley Offanengo insieme: una convenzione a sostegno di imprese e territorio

È stata sottoscritta, nella sede di Confcommercio Provincia di Cremona a Palazzo Vidoni, la convenzione tra Confcommercio Provincia di Cremona e Dragons Volleyball Offanengo, società che milita in serie A2 femminile, un accordo che punta a rafforzare la collaborazione tra il mondo dello sport e quello delle imprese, creando nuove opportunità per le aziende associate e per i partner della società sportiva.

La convenzione nasce con l’obiettivo di sviluppare un circuito virtuoso tra il sistema del terziario e una delle realtà sportive di riferimento del territorio. Da un lato Confcommercio metterà a disposizione il proprio sistema di servizi alle imprese – dalla consulenza ai bandi alla formazione, fino ai servizi fiscali, del lavoro e all’accesso al credito – mentre Dragons Volleyball Offanengo, grazie agli eventi organizzati in collaborazione con l’agenzia di marketing territoriale Berryblue, offrirà alle aziende associate opportunità di networking, agevolazioni dedicate e iniziative di visibilità attraverso il proprio network di sponsor e sostenitori.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa partnership perché rappresenta un esempio concreto di come il mondo dello sport e quello dell’impresa possano crescere insieme, condividendo gli stessi valori: impegno, spirito di squadra, capacità di affrontare le sfide e forte radicamento nel territorio”, commenta il presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, Andrea Badioni.

“Le imprese – prosegue Badioni – non sono soltanto motore economico, ma anche protagoniste della vita sociale delle nostre comunità. Allo stesso modo lo sport genera relazioni, inclusione e senso di appartenenza. Mettere in rete queste energie significa creare nuove opportunità per le aziende, sostenere le realtà sportive e contribuire allo sviluppo del territorio. È questa la filosofia con cui Confcommercio continua a costruire collaborazioni capaci di generare valore per tutti”.

“Siamo molto felici – le parole di Silvia Bressan, presidente di Dragons Volleyball Offanengo – di questa nuova partnership che credo possa dar benefici a entrambe le parti. Per noi questo accordo è importante perché è un’opportunità di crescita e di ulteriore radicamento sul territorio grazie all’esperienza e all’importanza di Confcommercio Provincia di Cremona nel tessuto economico”.

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