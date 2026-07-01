A Pozzaglio va in scena la magia di Pinocchio… un burattino come te!

Venerdì 3 luglio alle ore 21 la cornice della piazza di Pozzaglio diventerà un teatro all’aperto. La compagnia teatrale Sentichiparla metterà in scena lo spettacolo per tutta la famiglia Pinocchio, un burattino come te, un viaggio emozionante nella celebre storia del burattino di legno che sogna di diventare un bambino vero.

Tra gli incontri con personaggi indimenticabili come Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe e il Grillo Parlante, lo spettacolo lancia un messaggio profondo: tutti possiamo cadere, ma possiamo anche scegliere di rialzarci e seguire il cuore. Una storia senza tempo, capace di parlare a grandi e piccini, che insegna il valore della fedeltà e dell’amore incondizionato. E alla fine… sarà proprio il cuore grande di Pinocchio a vincere su tutto!

Il dinamismo è la chiave di questo allestimento. Gli attori della compagnia – Morena Mazzini, Chiara Tambani e Ivano Zambelli – interpreteranno ben undici personaggi, dando vita a una girandola di rapidi cambi di costume che renderanno la narrazione ancora più avvincente, ritmata e magica.

I tre fondatori di Sentichiparla si dedicano con passione e professionalità al teatro da oltre vent’anni. Il loro obiettivo è diffondere la cultura teatrale proponendo pièces divertenti, ironiche e brillanti, senza mai rinunciare a profondi contenuti culturali e sociali. Con un repertorio che spazia dagli spettacoli per famiglie alle commedie brillanti, fino al Teatro Sacro, la compagnia ama il teatro popolare: quello capace di parlare direttamente al cuore delle persone, condividendo emozioni che toccano tutti.

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