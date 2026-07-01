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Cronaca

Blackout in larga parte del centro città, spenti anche i semafori

Luci spente in strada e nelle abitazioni attorno alle 20. Numerose segnalazioni dai quartieri Centro e Giordano Cadore

Uno dei semafori di piazza IV Novembre rimasto spento a causa del blackout
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Un improvviso e vasto blackout elettrico sta interessando, da circa le 20:15, una parte significativa del centro storico di Cremona: senza corrente intere vie, residenti e attività commerciali. Spenti anche i semafori.

La mappa dei disagi si sta allargando rapidamente nel cuore della città. Le segnalazioni più consistenti arrivano in particolare da via Bonomelli, Corso Pietro Vacchelli, via Capellana, via Cadore e via XI Febbraio, oltre che da via Cadore e via Giordano, dove l’interruzione della corrente sta creando i problemi maggiori, ma sbalzi di tensione e cali di luce vengono segnalati anche nelle aree limitrofe.

Diversi cittadini sono scesi in strada per verificare l’estensione del guasto e stanno segnalando la situazione ai numeri di emergenza.

Uno dei semafori spenti a causa del blackout

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