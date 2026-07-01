Ex Annonaria in vendita, Aem cerca compratore per tutti e tre i lotti

Area ex Annonaria in vendita: ad annunciarlo è Aem Cremona Spa che, in attuazione alle indicazioni strategiche dell’Amministrazione Comunale circa la valorizzazione del patrimonio aziendale e in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno scorso, ha pubblicato sul proprio sito l’avviso per acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate a sondare l’interesse del mercato all’eventuale acquisto del comparto immobiliare in questione, situato tra via del Macello e via dell’Annona.

L’area è composta sostanzialmente da tre lotti: l’ex mercato ortofrutticolo, gli ex magazzini Cariplo, più un’area edificabile. L’azienda vuole quindi “verificare prioritariamente l’interesse del mercato per l’alienazione unitaria dell’intero comparto”.

Se invece non si trovasse un compratore interessato a tutte le strutture, Aem “si riserva di valutare l’eventuale alienazione separata di uno o più lotti”.

Secondo quanto indicato dall’avviso, i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 settembre 2026. L’alienazione avverrà mediante successiva procedura competitiva ad evidenza pubblica aperta anche a soggetti che non abbiano presentato manifestazione d’interesse.

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