Saldi estivi al via anche a Cremona: sabato partono gli sconti

Prenderà il via sabato anche a Cremona la stagione dei saldi estivi. Per commercianti e consumatori si apre uno dei periodi più importanti dell’anno, con sconti su abbigliamento, calzature, accessori e altri articoli destinati ad animare i negozi del centro storico e dei quartieri cittadini.

L’avvio dei saldi rappresenta tradizionalmente un’occasione per rilanciare gli acquisti dopo i mesi primaverili e per consentire ai negozi di smaltire le collezioni estive, mentre i clienti potranno approfittare delle promozioni per acquistare prodotti di stagione a prezzi ridotti.

Anche a Cremona i commercianti guardano con interesse alle prossime settimane, confidando in un buon afflusso di clienti. Molto dipenderà dalle condizioni meteo e dalla capacità del centro cittadino di attrarre visitatori, soprattutto nei fine settimana. Per chi farà acquisti è consigliabile prestare attenzione ad alcune semplici regole. Il prezzo originale deve essere sempre esposto insieme alla percentuale di sconto applicata e al prezzo finale. I pagamenti elettronici devono essere accettati e, in caso di acquisti difettosi, restano valide le tutele previste dal Codice del Consumo.

I saldi rappresentano anche un’opportunità per sostenere il commercio di vicinato, in un periodo in cui i negozi fisici continuano a confrontarsi con la concorrenza dell’e-commerce e con il cambiamento delle abitudini di acquisto.

L’auspicio dei commercianti è che l’inizio delle promozioni possa contribuire a riportare vitalità nelle vie dello shopping cittadino, favorendo sia le attività commerciali sia l’economia del territorio. Giovedì intanto lo shopping torna con i Giovedì d’Estate, con alcune attività che hanno importanti occasioni per gustarsi lo shopping in notturna.

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