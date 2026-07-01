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Cronaca

Stop alla guerra a Gaza: anche Cremona aderisce alla mobilitazione nazionale

di Laura Bosio

Venerdì 3 luglio alle 18.45 in piazza Comune presidio organizzato da "Cremona per la Palestina" nell'ambito della mobilitazione nazionale per Gaza

Una delle passate manifestazioni pro Gaza
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Anche Cremona aderirà alla mobilitazione nazionale promossa in occasione dei mille giorni dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza. L’appuntamento è per venerdì 3 luglio, alle 18.45, in piazza del Comune, dove si terrà un presidio organizzato dal coordinamento Cremona per la Palestina.

L’iniziativa si inserisce nella giornata di mobilitazione nazionale promossa da “Ogni piazza per la Palestina”, che vedrà manifestazioni e presìdi in numerose città italiane. Lo slogan scelto per l’evento è Mille giorni di genocidio a Gaza. Fermatevi!, con cui gli organizzatori intendono richiamare l’attenzione sulla situazione umanitaria nella Striscia e chiedere l’immediata cessazione delle ostilità.

Il presidio vuole essere un momento di partecipazione e sensibilizzazione aperto alla cittadinanza, per ribadire la richiesta di pace e solidarietà nei confronti della popolazione palestinese.

“È il grido che si alza da centinaia di voci nel nostro paese” spiegano gli organizzatori. “Una mobilitazione nazionale che non ha mai tollerato il genocidio, il massacro di donne e bambini inermi, l’arresto e la tortura di medici e infermieri, l’esecuzione dei giornalisti”.

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