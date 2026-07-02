Aggressione con la roncola lungo il Po, identificato e denunciato l’assalitore

Si è conclusa con una denuncia la violenta aggressione a colpi di roncola andata in scena nel tardo pomeriggio del 30 giugno in viale Lungo Po Europa. Il responsabile dell’atto violento è un 35enne irregolare sul territorio nazionale, che è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violazione delle norme sull’immigrazione.

L’allarme è scattato poco dopo le 18.30, quando alla Centrale Operativa di viale Trento Trieste è giunta una concitata richiesta di aiuto: alcuni passanti segnalavano un uomo che, in evidente stato di alterazione, stava aggredendo un’altra persona, con in mano un’arma da taglio.

Vista la gravità della minaccia, la Centrale ha immediatamente dirottato sul posto tre equipaggi della Sezione Radiomobile. Al loro arrivo, i militari hanno trovato la vittima dell’agguato, un 45enne, a terra sanguinante. Nel mentre il presunto aggressore era stato intercettato e fermato da una pattuglia della Polizia Locale, giunta per prima sul luogo.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno quindi preso in custodia l’assalitore, identificandolo nel 35enne. E’ seguita quindi un’approfondita perquisizione personale. Non trovando l’arma addosso all’uomo, i militari hanno esteso le ricerche all’abitazione dell’aggressore, una delle baracche lungo il fiume, dove è stata rinvenuta una grossa e affilata roncola.

Le ferite riportate dalla vittima hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza in ambulanza all’Ospedale Maggiore di Cremona, in codice giallo. Nei confronti dell’aggressore è quindi scattata la denuncia. Inoltre, dagli approfondimenti incrociati effettuati dai militari con le banche dati, è emerso che il 35enne era irregolare sul territorio italiano. Nei suoi confronti è quindi scattata anche una denuncia per violazione della normativa sull’immigrazione.

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