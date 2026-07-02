Cremonese, in arrivo la decisione sul numero di giocatori per il pre-ritiro

Il mercato della Cremonese, in queste ore, è concentrato soprattutto sul capitolo uscite. Il club sta infatti definendo giorno dopo giorno la rosa che affronterà la prossima stagione, con particolare attenzione ad alcuni giovani destinati a maturare esperienza lontano da Cremona.

Questo non esclude, però, la possibilità di intervenire anche in entrata per rinforzare la squadra nei vari reparti. In questo senso sarà importante anche il contributo del tecnico Marco Giampaolo, orientato a confermare il 4-2-3-1 con la possibilità di passare al 4-3-3 in base alle esigenze tattiche. La priorità resta l’individuazione di un difensore centrale mancino e di un centrocampista centrale. Più avanti entrerà nel vivo anche il lavoro sugli esterni.

Per quanto riguarda i giocatori più rappresentativi, al momento non si registrano interessamenti concreti, ma trattenere tutti sarà complicato. Molti elementi hanno espresso fiducia nel nuovo progetto, mentre altri, come Baschirotto, Thorsby e Sanabria, vorrebbero proseguire il proprio percorso in Serie A o all’estero.

In questa fase la priorità resta lo sfoltimento della rosa, senza perdere di vista le opportunità in entrata. All’inizio della prossima settimana verrà definito il numero di giocatori che prenderà parte al pre-ritiro, in programma dal 14 al 24 luglio al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, prima della partenza per Ronzone. Dieci giorni utili per le prime valutazioni tecniche.

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