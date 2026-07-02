Quad precipita in dirupo sul monte Saccarello, 3 morti nei pressi del rifugio ‘La Terza’

(Adnkronos) – Tre persone sono morte a seguito di un incidente con un quad avvenuto sul monte Saccarello, area del comune di Triora, nei pressi del rifugio ‘La Terza’, in provincia di Imperia. Le vittime sono tre settantenni francesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia, con 2 squadre a terra e un elicottero.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica effettuata dai carabinieri, i tre si sarebbero trovati a bordo di un quad cabinato multiposto quando, probabilmente per una manovra errata del guidatore, sono precipitati nel dirupo. La caduta non gli ha lasciato scampo. I tre, che forse abitavano in Francia al confine con l’Italia, non lontano dal luogo della tragedia, sono stati identificati, ma le autorità non hanno ancora diffuso le loro generalità perché non sono ancora stati avvertiti i familiari.