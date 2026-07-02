Vendita aree ex annonarie: tesoretto da 7 milioni e mezzo per Aem

Aem accelera sul futuro dell’area Annonaria che comprende l’ex mercato ortofrutticolo, gli ex Magazzini Cariplo e le parti di parcheggi. La società ha avviato ufficialmente il percorso che porterà alla vendita dell’area, un comparto di circa 47 mila metri quadrati dal valore stimato di 7,5 milioni di euro. L’obiettivo è individuare investitori interessati a rilanciare una delle zone strategiche della città, con possibili sviluppi residenziali, commerciali e direzionali. A fare il punto è il presidente di Aem, Tommaso Coppola, che illustra tempi, modalità e prospettive dell’operazione.

“Abbiamo pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti da parte di potenziali investitori – spiega Coppola -. Fino al 15 settembre sarà possibile aderire alla procedura e accedere a tutta la documentazione necessaria per valutare l’investimento. Terminata questa fase, avvieremo il bando pubblico di vendita, aperto anche a chi non avrà presentato una manifestazione di interesse preliminare.

Il nostro obiettivo è ottenere il miglior risultato possibile attraverso una procedura competitiva. Se non dovessero emergere soggetti interessati all’acquisto dell’intero compendio, sarà possibile suddividere l’area in più lotti, ripartendo il valore in base alle superfici interessate”.

Quindi non è esclusa una vendita frazionata, anche se, spiega Coppola, “l’auspicio resta quello di individuare un grande operatore capace di realizzare un intervento qualificante sull’intera area, oggi in stato di abbandono. Sarebbe il completamento del percorso di riqualificazione dell’ex area Annonaria, favorendo uno sviluppo non solo residenziale ma anche direzionale e commerciale”.

Il fatto di aver avviato questa operazione significa che ci sono già interlocutori interessati? “Fin dall’insediamento di questo Consiglio di amministrazione – aggiunge il presidente – abbiamo lavorato per promuovere le opportunità legate agli immobili non più strategici per Aem. Abbiamo presentato il progetto a numerosi interlocutori e illustrato le procedure ora in corso. Questa fase rappresenta il passaggio conclusivo che, ci auguriamo, porterà alla valorizzazione e alla vendita dell’area, un risultato importante per la città di Cremona”.

Se la vendita andrà a buon fine, come verranno utilizzate le risorse incassate da Aem? “Abbiamo già avviato una business unit dedicata alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Riteniamo che investire in questo settore sia strategico: da un lato contribuisce alla transizione ambientale, dall’altro permette ad Aem di sviluppare fonti autonome di redditività, meno dipendenti dagli affidamenti in house o da entrate meno stabili nel tempo”.

L’area possiede tutte le caratteristiche per ospitare funzioni diversificate: residenziali, commerciali e direzionali. “Nel corso di questi mesi abbiamo anche raccolto l’interesse di operatori locali alla ricerca di nuovi spazi per uffici – conclude Coppola- . L’auspicio è che si crei un circolo virtuoso capace di portare nell’ex mercato ortofrutticolo attività direzionali e nuove opportunità di sviluppo per le imprese del territorio”.

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